Спутник «Арктика-М» для мониторинга климата выведен на орбиту

Москва, 28 февраля. Первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата в арктическом регионе, запущенный в воскресенье с космодрома Байконур, выведен на орбиту.

Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На орбиту спутник «Арктика-М» был выведен ракетой-носителем «Союз-2.1б». Пуск состоялся в 09:55 по московскому времени. Пуск прошел в штатном режиме, отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время.

Трансляция пуска ракеты-носителя с космодрома Байконур велась на официальном сайте Роскосмоса, сообщало Федеральное агентство новостей.

Космический аппарат «Арктика-М» для мониторинга климата в арктическом регионе создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.