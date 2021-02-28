Мясников объяснил, чем опасны домашние соления

Москва, 28 февраля. Продукты, употребление которых может привести к смерти, назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Наиболее опасными являются домашние соления.

Домашние консервы и соления могут быть наполнены ботулотоксинами, являющимися наиболее опасным ядом в мире. Они вызывают пищевой ботулизм, при котором начинается интоксикация организма. Человек может заболеть, если съест неправильно приготовленную или неразогретую пищу, объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Избавиться от ботулотоксинов позволит кипячение банок. Дело в том, что вещества, которые вырабатывают бактерии, не выживают при высоких температурах. Следует также помнить, что опасными для употребления могут быть колбасы, соленая и копченая рыба. Содержащиеся в них ботулотоксины не имеют запаха, их нельзя определить по внешнему виду продукта, отметил Мясников.

До этого об опасности домашних заготовок из-за ботулизма предупредила врач и телеведущая Елена Малышева. Особенно следует обращать внимание на консервы с луком, морковью и свеклой.