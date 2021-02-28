Порошенко заявил о жалости к «обманутым» жителям Крыма

Киев, 28 февраля. Вхождение Крыма в состав РФ не принесло жителям полуострова «манны небесной». Такой точки зрения придерживается экс-президент Украины Петр Порошенко.

Украинский политик считает, что власти РФ «не смогли» поднять уровень жизни в регионе. Он посочувствовал «обманутым» крымчанам и заявил о готовности Киева бороться за возвращение контроля над полуостровом.

Порошенко также обратил внимание на вопрос водоснабжения региона. Напомним, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал порядка 80% потребности полуострова в жизненно важном ресурсе.

Крымские эксперты ранее оценили запасы пресной воды на полуострове. По информации Федерального агентства новостей, притоки в местные водохранилища сохраняются даже при отсутствии обильных осадков.