Трое полицейских получили травмы в результате взрыва в доме в Канзасе

Вашингтон, 28 февраля. Взрыв прогремел в доме американского города Уичито в штате Канзас в воскресенье. Правоохранители получили травмы во время проверки здания.

Трое полицейских отправились проверить нежилое здание из-за угрозы взрыва, сообщают местные телеканалы. Служители закона получили ранения в результате хлопка, который произошел в здании города Уичито 28 февраля. Один из сотрудников полиции США находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Американские полицейские арестовали женщину, вооруженную огнестрельным оружием, которая хотела передать письмо главе Белого дома Джозефу Байдену. Как сообщалось ранее, она пыталась проникнуть на территорию Белого дома.