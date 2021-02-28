Москва, 28 февраля. Народный артист РСФСР Андрей Мягков стал жертвой преступления незадолго до смерти, рассказал его друг, актер Авангард Леонтьев.

Товарищ Мягкова созванивался с ним примерно за месяц до того, как актера не стало. Оказалось, что у исполнителя роли Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» угнали автомобиль.

«Машину у него угнали не так давно. И он стал пытаться как-то ее разыскать. Не тут-то было! Так он ее и лишился», — сообщил Леонтьев в программе «Ты не поверишь!».

Иномарка долгие годы служила Андрею Мягкову. На автомобиле артист возил за город свою жену, актрису Анастасию Вознесенскую. Потеря машины стала горем для актера, поскольку они с женой очень любили проводить время на даче. В последние дни жизни Мягкова видели только передвигающимся пешком — он ходил в магазин с тележкой.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года, актер умер у себя дома от острой сердечной недостаточности на 83-м году жизни. Перед смертью артисту вызвали скорую помощь, но Мягков скончался до приезда медиков.