Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Андрей Мягков стал жертвой преступления незадолго до смерти

Андрей Мягков стал жертвой преступления незадолго до смерти

Москва, 28 февраля. Народный артист РСФСР Андрей Мягков стал жертвой преступления незадолго до смерти, рассказал его друг, актер Авангард Леонтьев.

Товарищ Мягкова созванивался с ним примерно за месяц до того, как актера не стало. Оказалось, что у исполнителя роли Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» угнали автомобиль.

«Машину у него угнали не так давно. И он стал пытаться как-то ее разыскать. Не тут-то было! Так он ее и лишился», — сообщил Леонтьев в программе «Ты не поверишь!».

Иномарка долгие годы служила Андрею Мягкову. На автомобиле артист возил за город свою жену, актрису Анастасию Вознесенскую. Потеря машины стала горем для актера, поскольку они с женой очень любили проводить время на даче. В последние дни жизни Мягкова видели только передвигающимся пешком — он ходил в магазин с тележкой.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года, актер умер у себя дома от острой сердечной недостаточности на 83-м году жизни. Перед смертью артисту вызвали скорую помощь, но Мягков скончался до приезда медиков.

Новости партнеров