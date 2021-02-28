В нижнекамское озеро подали воду для спасения рыбы

Нижнекамск, 28 февраля. Озера в Нижнекамском районе насыщают кислородом и подают воду из Камы. Это необходимо, чтобы не допустить массового замора рыбы.

Аэрацию воды в озере Каракуль Нижнекамского района провели работники Госкомитета по биоресурсам Татарстана. Процедуру выполняют разными способами, в том числе делают майны, лунки во льду. Наиболее сложным процессом является вливание рыбы в водоем из Камы.

Также специалисты подают воду в Пионерское озеро напрямую из реки. Вода в нем значительно теплее. Ее температура составляет около +4 градусов, что способствует поддержанию жизни в озере. В этом году слой льда очень большой, поэтому обитателям озера приходится тяжело. Лунки, которые делают вручную, слишком быстро зарастают и лишают рыбу воздуха. Вода из реки является спасением для них. Кроме того, сотрудники ограждают территорию, чтобы люди не ходили рядом с открытой водой, поскольку это опасно в зимнее время.

Ранее сообщалось, что косулю, которая попала в ловушку на байкальском льду, спасли сотрудники Онгуренского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Животное не могло подняться, так как его ноги «разъезжались».