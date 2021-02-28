Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове

Крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове

Симферополь, 28 февраля. В соцсетях Крыма периодически звучат провокации на тему продолжительной засухи и нехватки воды на полуострове. Так, в одном из недавних обсуждений в комментариях к публикации о ненадлежащем состоянии Симферопольского водохранилища стали звучать высказывания о его возможной застройке и намеки на безразличие властей к водной проблеме республики. Участниками общения, как оказалось, стали и не совсем дружественные Крыму люди.

В ответ на истеричные заявления о засухе крымчане напомнили паникерам и провокаторам, что 2013 год на полуострове отметился таким же дефицитом воды в Симферопольском водохранилище, как и 2020-й. В подтверждение своих слов люди привели несколько фотографий, размещенных в Сети еще восемь лет назад.

Как напоминает пользователь с ником Natashik Kiyan, в 2013 году, согласно фотографиям, Северо-Крымский канал еще функционировал, но это никак не повлияло на наполняемость водохранилища.

Крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове

Тему поддержали и другие пользователи, дополнив предоставленный соотечественником материал более современными данными. Яромила Ладная публикует скриншот интерактивной карты со спутниковыми снимками Симферопольского водохранилища, показывающей, как менялось его состояние.

Крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове

Напомним, что власти Крыма приняли решение отказаться от использования Симферопольского водохранилища для снабжения водой крымской столицы.

Новости партнеров