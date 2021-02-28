Крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове

Симферополь, 28 февраля. В соцсетях Крыма периодически звучат провокации на тему продолжительной засухи и нехватки воды на полуострове. Так, в одном из недавних обсуждений в комментариях к публикации о ненадлежащем состоянии Симферопольского водохранилища стали звучать высказывания о его возможной застройке и намеки на безразличие властей к водной проблеме республики. Участниками общения, как оказалось, стали и не совсем дружественные Крыму люди.

В ответ на истеричные заявления о засухе крымчане напомнили паникерам и провокаторам, что 2013 год на полуострове отметился таким же дефицитом воды в Симферопольском водохранилище, как и 2020-й. В подтверждение своих слов люди привели несколько фотографий, размещенных в Сети еще восемь лет назад.

Как напоминает пользователь с ником Natashik Kiyan, в 2013 году, согласно фотографиям, Северо-Крымский канал еще функционировал, но это никак не повлияло на наполняемость водохранилища.

Тему поддержали и другие пользователи, дополнив предоставленный соотечественником материал более современными данными. Яромила Ладная публикует скриншот интерактивной карты со спутниковыми снимками Симферопольского водохранилища, показывающей, как менялось его состояние.

Напомним, что власти Крыма приняли решение отказаться от использования Симферопольского водохранилища для снабжения водой крымской столицы.