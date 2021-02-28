Москва, 28 февраля. Прошло уже больше шести лет с момента авиакатастрофы на юго-востоке Украины. За это время была проделана колоссальная работа, конечной целью которой, как выяснилось был вовсе не поиск истины. Основной версией крушения по-прежнему сегодня считается выстрел из зенитного ракетного комплекса «Бук», который якобы находился на стороне ополчения, — сообщает «ПолитПазл».

,Большинство экспертов в России и Европе прекрасно понимают, что российская сторона не виновата. В последнее время по данному расследованию возникает все больше вопросов. Совсем недавно, эксперты британского издания FlightGlobal решили наконец обратить внимание на украинскую сторону, где собственно и произошла катастрофа.

Специалисты напомнили о печальном опыте Украины, уничтожившей российский Ту-154 над Черным морем. Именно поэтому, как отмечают эксперты Киевские власти были обязаны перекрыть небо, но не сделали этого, а голландская расследовательная группа почему то не придала этому важному факту значения.

«Распределение вины не входит в компетенцию Совета по безопасности. Это расследование не имело цель осудить или оправдать Украину. При этом правительство Нидерландов едва ли пересмотрит свою точку зрения, согласно которой возбуждать дело об ответственности бесполезно», – приводит «ПолитРоссия» перевод британских журналистов.

Интересно, что украинское руководство вместо раскаяния в ошибке в 2014 году, пытается спровоцировать новую катастрофу. Об этом ранее заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина, говоря о необходимости открыть воздушное пространство над Крымом для полетов военной авиации стран НАТО.

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