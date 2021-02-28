Массовая драка на соревнованиях в Дагестане попала на видео

Махачкала, 28 февраля. На соревнованиях по дзюдо в Каспийске произошла массовая драка. В потасовке участвовали болельщики и сами спортсмены. Происходящее сняли на видео.

Кадры драки с десятками кричащих людей опубликовал Первый канал. На татами вышли зрители и, предположительно, дзюдоисты.

Потасовка произошла на чемпионате среди юниоров из регионов Северного Кавказа сразу после поединка. Спортивные соревнования проходят 27 и 28 февраля. Врио министра спорта региона Магомед Магомедов подтвердил информацию о произошедшем. Однако, как сообщал ФАН, он опроверг участие дзюдоистов в перепалке.

О том, что стало причиной конфликта, не сообщается. Полиция проводит проверку по факту драки. Стражи порядка установят все обстоятельства произошедшего.