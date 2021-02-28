Жители Ростовской области переживают за судьбу цирковых львиц. ФАН-ТВ

Жители поселка Чалтырь переживают за судьбу трех львиц из передвижного цирка. По словам владельцев, животные находятся в теплых вольерах, но из-за пандемии содержать хищников стало труднее.

В Ростовской области три львицы живут в цирковом фургоне. Как сообщали местные СМИ и группы в соцсетях, за животными плохо ухаживают и содержат в плохих условиях.

«[Мне] сказали, что у нас в Чалтыре <…> на стоянке находится трал, где находятся три льва и доберман. Естественно, я проехала с сыном, посмотрела, где находится это место, обошла вокруг трала этого, постучала, собака обозначилась, стала лаять. Я поняла, что там находится собака. Там сказали, что находится еще три льва, но, к сожалению, я их не видела», — рассказывает Лариса Михалишина, зоозащитница.

Лариса Михалишина обратилась к общественникам, журналистам и в правоохранительные органы. Вскоре к цирковому фургону подъехали хозяева животных. Добермана по кличке Коннор решили отдать зоозащитнице.

«Я увидела собаку. Собака была в будке, будка холодная, неотапливаемая. Без света. Как часто кормили животных, сказать не могу», — продолжает Лариса.

По словам владельцев цирка «Тайны львиц Танзании», они регулярно приезжают кормить животных и обогревают помещение.

«Они не замерзают, их обогревают. С утра до вечера здесь либо я, либо муж. Убираем, животных кормят, с ними все хорошо. Если было бы что-то не так, ветеринарная служба запретила бы здесь стоять», — говорит хозяйка львиц Мария Халматова.

Общественники готовы помогать передвижному цирку с кормом для животных.

«Представляете, она бы голодная была? Да она бы мне руку откусила. Облизывает, видите. Любовь у них такая», — говорит Бекзот Халматов, хозяин львиц.

Отдавать львиц владельцы цирка не планируют. ГУ МВД по Ростовской области сейчас проверяет условия содержания хищников.