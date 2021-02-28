Политолог Дудчак рассказал, как Украина раболепствует перед США

Москва, 28 февраля. Высказыванием об усилении санкций в отношении России власти Украины показали, как раболепствуют перед США, заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев надеется на усиление санкционного давления Запада и Америки на Россию. Она также попросила у Вашингтона помощи в повышении безопасности в Черном море и наращивании мощи армии Украины.

Дудчак не исключил, что слова Маркаровой были заготовлены заранее и предоставлены для озвучивания со стороны Запада. Политолог отметил, что вряд ли в ближайшее время отношение США к Украине изменится.

«Важно отметить бессмысленность усиления военной мощи этой страны, ведь как ни усиливай ее, впрок ничего не пойдет. Поэтому не совсем ясно, для чего это нужно: безопасность в Киеве, как и все остальное, трактуют по-своему», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что Украине придется наращивать военную мощь самостоятельно, так как США Киеву не помогут. Он напомнил, что Америка поставила условие членам НАТО увеличить расходы на оборону и закупить оружие у Вашингтона, а у Украины денег на это нет.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предрекла стране распад на несколько территорий. По ее словам, часть страны отойдет России.