Минобороны РФ сообщило об экстренной посадке вертолета Ми-35 в Сирии

Москва, 28 февраля. Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку во время патрулирования в Сирии по техническим причинам.

Согласно информации, предоставленной в Минобороны России, в настоящее время жизням экипажа воздушного судна ничего не угрожает — военнослужащие уже находятся на аэродроме.

«28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасака (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что члены экипажа Ми-35 были оперативно доставлены поисково-спасательной службой на аэродром. Представители министерства также добавили, что огневого воздействия по вертолету не было.