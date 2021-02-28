Платежная система «Мир» появится в Apple Pay

Москва, 28 февраля. Банки с конца апреля смогут добавлять карты российской платежной системы «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфонов Apple. Это подтверждают источники в индустрии.

Бюллетень с информацией был представлен Национальной системой платежных карт. Важно, что документ не содержит жестких требований по датам подключения карт «Мир» к сервису бесконтактной оплаты, передает РБК. Каждый банк выбирает сам для себя сроки запуска. Как только платежная система обеспечит финансовым организациям техническую возможность подключения карт, новый сервис станет доступен клиентам.

Apple Pay заработал в России в 2016 году, однако карты «Мир» в сервис добавлять было нельзя. В прошлом году Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, уступив только США.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году для обслуживания транзакций в России после того, как Visa и MasterCard перестали принимать карты банков, попавших под санкции Запада. Первые карты НСПК начала выпускать в конце 2015 года. Согласно закону, бюджетные выплаты должны перечисляться на карты системы. Поэтому основная часть держателей карт «Мир» — это работники бюджетной сферы, пенсионеры и студенты.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее рассказал ФАН, почему банки сократили выдачи кредитных карт. По его словам, вопрос доверия кредитных организаций не имеет отношения к тенденции сокращения выдачи «пластика» гражданам.