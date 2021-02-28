Мышление жаждущих лайков пользователей соцсетей оказалось аналогичным крысиному

Вашингтон, 28 февраля. Пользователи, которые хотят получать больше лайков в социальных сетях, могут иметь модели мышления, свойственные лабораторным крысам, ищущим еду.

К такому выводу пришли ученые из США и Европы. Они провели исследование и обнаружили, что усилия по максимальному увеличению количества лайков следуют модели так называемого «обучения с вознаграждением». Оно встречается у животных, ищущих пищевой приз.

«Эти результаты показывают, что взаимодействие с социальными сетями следует основным принципам поощрения», — объяснил психолог Дэвид Амодио.

Эксперты проанализировали более миллиона сообщений в интернет-сообществах и обнаружили, что люди, как правило, размещают свои посты таким образом, чтобы получить максимальное количество лайков. Кроме того, они чаще публикуют сообщения, если им ставят много заветных «сердечек».

Исследователи сравнили эти действия с поведением крыс, которые стремятся увеличить количество еды в экспериментальной установке, известной как «ящик Скиннера». Во время теста животных помещают в отсек и вознаграждают лакомством, когда они предпринимают определенное действие, например, нажимают на конкретный рычаг.

Британские ученые ранее создали объясняющую оптические иллюзии модель мозга. Несовершенства человеческого восприятия изучали на примере специально обученной нейронной сети.