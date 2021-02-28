Американские диетологи перечислили продукты для избавления от стресса и тревоги

Вашингтон, 28 февраля. Правильное питание может помочь избавиться от чувства тревоги и стресса, считают американские диетологи. Они назвали самые эффективные для этого продукты.

Ряд веществ, содержащихся в пищевых продуктах, может помочь человеку побороть чувство тревоги и вывести из стрессового состояния. К такому выводу пришли американские диетологи. Они поделились списком самых полезных продуктов с изданием Food News.

В первую очередь диетологи отмечают пользу магния. Его недостаток может привести к возникновению нервозности и тревоги. Это вещество в больших количествах содержится в листовых зеленых овощах, авокадо, орехах, семенах и какао. При этом не стоит употреблять слишком много магния, так как он отвечает за выработку кортизола. Этот гормон ускоряет сердцебиение и отвечает за защитные реакции организма на угрозу.

Жирорастворимый витамин холин также полезен для организма. Его недостаток вредит психическому здоровью и вызывает у человека чувство беспокойства. Он содержится в яичных желтках и жирной рыбе.

Третий компонент — L-теанин. Эта аминокислота входит в состав зеленого чая и грибов. L-теанин сокращает количество химических соединений, вызывающих возбудительные реакции в организме. Таким образом вещество способствует успокоению.

Ранее российские врачи рассказали о продуктах, которые позволят восстановить витаминный баланс. Россиянам стоит добавить в свой рацион морковь, сыры, бобовые и крупы перед наступлением весны, чтобы не заболеть.