Анализ крови может предсказать тяжелое течение COVID-19 у пациентов

Вашингтон, 28 февраля. Ряд биомаркеров, связанных с активацией лейкоцитов и ожирением, могут предсказать тяжелые последствия COVID-19 для пациентов, заявили ученые из США.

Новое исследование может помочь выявить важные первые подсказки для диагностирования коронавирусной инфекции, поделились специалисты Йельского университета. Экспертам из США удалось выяснить, что некоторые биологические сигналы или биомаркеры могут предсказать тяжелые исходы у пациентов с COVID-19.

Скрининг нескольких белков крови, который делался сотне пациентов, показал наличие у них пяти белков, связанных с нейтрофилами. Они являются типом лейкоцитов, уровень которых повышен у больных коронавирусной инфекцией. Позже лейкоциты у больных становились более тяжелыми. Полученные учеными Йельского университета знания должны помочь в будущем оперативнее выявлять людей, у которых существует риск тяжелого течения заболевания.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом ранее говорилось в официальном Twitter-аккаунте организации.