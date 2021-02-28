Аналитики перечислили выгодные направления инвестиций в России

Москва, 28 февраля. Начинающим инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций. Например, рассмотреть вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский в беседе с РИА Новости отметил, что ПИФы отлично подходят для всех категорий инвесторов. По его словам, это понятный и прозрачный продукт, находящийся под строгим контролем со стороны Центробанка.

Основной поток средств инвесторов в 2021 году будет проходить через коллективные продукты, считает эксперт БКС Андрей Русецкий. Он рассказал, что ЦБ уже навел порядок в сфере профессиональных управляющих компаний, благодаря чему этот сегмент инвестиций стал наиболее контролируемым на финансовом рынке.

Начальник управления УК «Велес менеджмент» Денис Горев советует неквалифицированным инвесторам отказаться от самостоятельной покупки акций, так как сформировать диверсифицированный портфель непросто. Специалист объяснил, что в противном случае возникает большая вероятность испытать высокую волатильность результатов.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее объяснила растущий интерес россиян к инвестициям. Она также отметила увеличение числа удобных инструментов капиталовложения в России.