Стало известно, кого бездетный Мягков считал своими сыновьями

Москва, 28 февраля. Звезда «Служебного романа» Андрей Мягков и его жена Анастасия Вознесенская не имели родных детей, но у актера были те, кого он считал сыновьями.

При жизни покойный артист всегда очень тепло относился к своим ученикам и студентам. С некоторыми Мягков сближался настолько, что они практически становились ему детьми. Например, актер поддерживал тесные отношения с режиссером Дмитрием Брусникиным.

К сожалению, кинематографиста не стало в 2018 году. На похоронах Брусникина Мягков, не скрывавший, что прощается с названным сыном, не смог сдержать слез. За восемь лет до этого народный артист так же проводил в последний путь своего подопечного, актера Романа Козака.

Вдова Брусникина говорила, что ее муж действительно близко общался с Мягковым. Даже день рождения сына режиссер праздновал в доме заслуженного актера.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности. Актера, которому было 82 года, похоронили на Троекуровском кладбище. После смерти артиста его вдова получает выплаты от МХТ имени Чехова.