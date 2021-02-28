Китаянка завела собаку-поводыря для своей ослепшей самоедской лайки

Пекин, 28 февраля. Женщина из Китая решила приобрести собаку-поводыря для своего слепого питомца. Теперь ее животные стали неразлучными друзьями.

Самоедская лайка Мэнменг больна глаукомой, из-за чего она постепенно теряла зрение. Когда питомец китаянки ослеп, она решила завести ему друга, который мог бы помочь ей ориентироваться в пространстве.

Компаньоном лишившегося зрения животного стала шиба-ину по кличке Тина. Китаянка принялась снимать видео о необычной дружбе своих питомцев, что умилило пользователей соцсетей. Оба животных носят специальные ошейники, которые связаны между собой. Несмотря на то, что порода шиба-ину очень активна и подвижна, Тина заботливо ведет Мэнменг на поводке и предупреждает ее об опасности на пути.

Ранее сообщалось о том, что трехлетний корги из китайской провинции Сычуань стал звездой баскетбола среди собак. Пользователям соцсетей полюбились видеоролики, на которых собака-спортсмен мастерски уводит у игроков мяч и гоняет его по баскетбольному полю.