Юлия Проскурякова объяснила, почему обматерила Дейнегу из-за парковочного места

Москва, 28 февраля. Супруга композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова объяснила, почему использовала мат во время скандала с артисткой Миленой Дейнегой из-за парковочного места.

Проскурякова и Дейнега проживают в элитном доме, расположенном на Тверской улице в Москве. Во время рекордных снегопадов в столице к артистке приехал друг, который поставил автомобиль на парковочное место супруги Николаева. Хотя мужчина оставил номер телефона, певица утверждает, что дозвониться до него было невозможно, поэтому ситуация вылилась в настоящий скандал.

«Я два часа бегала по парковке, и что? Разве никто не употребляет матерных слов? А какого еще слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь? Они просто уснули, они на нас забили», — возмутилась Проскурякова в эфире программы «Ты не поверишь!».

Милена Дейнега при этом считает, что жена Николаева вела себя неподобающим образом. Артистка отметила, что в их доме проживают респектабельные люди, например, журналист Владимир Соловьев, певец Дмитрий Маликов и бизнесмен Олег Дерипаска, которые не позволили ли бы себе подобное.

«Все такие спокойные люди, они никогда не будут так себя вести. Я тоже родилась в поселке в Краснодарском крае, почему я не позволяю себе таких вещей: тыкать, оскорблять?» — парировала Дейнега.

Юлия Проскурякова была готова обратиться в суд после скандала с парковочным местом. В беседе с корреспондентом ФАН юрист Алексей Силантьев объяснил, почему такие действия могут быть бессмысленными.