Клинцевич объяснил, почему страны ЕС хотят получить российскую вакцину «Спутник V»

Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» одобрили уже 38 стран мира. Российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью ФАН объяснил, с чем связана популярность отечественной вакцины.

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить Праге вакцину от коронавируса «Спутник V». Он рассчитывает на скорые поставки препарата, поскольку страна по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения. Общее число инфицированных в Чехии, где проживают 10,46 млн человек, составило 1 227 595.

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена. Нам, конечно же, потребуется сертификация для «Спутника V», причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств. Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от чешского государственного института по контролю за лекарственными препаратами», — сказал чешский лидер.

Земан обратился к президенту России насчет вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем, который ранее неоднократно интересовался возможностью получения «Спутника V». Также глава чешского правительства с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.

Эксперт Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что вакцинацию российским препаратом «Спутник V» одобрили уже 38 стран мира. По его словам, это говорит о высокой эффективности отечественной вакцины от коронавируса.

«Уже 38 стран одобрили нашу вакцину. Вот уже и Чехия изъявила желание воспользоваться «Спутником V». У российского препарата очень высокая эффективность, кроме того, наша вакцина непривередлива — ее можно хранить даже в обычном холодильнике. В свою очередь, например, американский препарат необходимо хранить при очень низкой температуре. Кроме того, немаловажным аспектом является то, что «Спутник V» подходит для людей разных возвратных категорий», — сказал собеседник ФАН.

Российский политик также отметил, что сегодня европейские лидеры отказываться от своих политических амбиций и начинают думать о здоровье своих соотечественников. Когда речь идет о жизнях людей, уже не до политики, считает экс-сенатор.

«Я понимаю, что в сложившейся ситуации многим европейским лидерам, которые подвержены политической конъектуре и влиянию Соединенных Штатов, уже не до политики. Им нужно спасать людей от этой заразы. Я уверен, что в ближайшее время и другие страны начнут обращать внимание на российскую вакцину из-за ее эффективности и цены. Сегодня в Европе начинают думать сначала о людях, а уже потом о политике», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ситуация с пандемией в Чехии находится на грани тотальной катастрофы. Крематорий, который находится в Карловых Варах, не справляется с количеством тел пациентов, погибших от коронавирусной инфекции.