Фанаты беспокоятся о состоянии заговорившей о расставании Глюкозы

Москва, 28 февраля. Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась размышлениями о жизни на своей странице в Instagram. Фанаты обеспокоились состоянием артистки.

Исполнительница опубликовала видео, сделанное в салоне автомобиля. Находясь в пути, Глюкоза слушала песню «Третье кольцо», которую она записала вместе с блогером Субханом Мамедовым, известным под псевдонимном SUBO. В композиции рассказывается о несчастной любви. Глюкоза считает, что жизнь любого человека — это чередование встреч и расставаний. Своими мыслями она поделилась в описании к ролику.

«Жизнь — это бесконечный поток встреч и расставаний. Но главное — это помнить, что расставания, как и встречи, могут быть подарками судьбы, чтобы стать еще счастливее», — отметила певица.

Пользователей взволновали такие размышления артистки. Глюкоза вот уже больше десяти лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Однако больше всего поклонников удивило состояние звезды.

«А почему такая грусть в глазах?»; «Все время какая то грусть в ваших глазах? Что с вами происходит?» — задались вопросом фолловеры.

Поступки Глюкозы не всегда находят отклик у ее фанатов. Например, недавно она шокировала публику, поцеловав грудь актрисы Яны Кошкиной на праздновании дня рождения Любови Успенской.