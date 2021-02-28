Выброшенная из окна петарда попала в ребенка в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 февраля. Неизвестные хулиганы бросали из окна квартиры взрывчатки в Ленинградской области. В результате петарды попали в малыша, который гулял с матерью на улице.

Инцидент произошел в городе Волхове. Женщина, гуляющая со своим ребенком во дворе, подтвердила информацию о произошедшем — фейерверк попал в малыша. Известно, что травмы он не получил.

От вызова скорой медицинской помощи местная жительница отказалась. Хулиганов могут привлечь к ответственности. Ведется полицейская проверка.

Брошенная петарда стала причиной возгорания балкона в Петербурге, сообщал ФАН. Хозяину квартиры удалось ликвидировать возгорание до прибытия спасателей.