Премьер-министр Тринидада и Тобаго потребовал Байдена снять санкции против Венесуэлы

Премьер-министр Тринидад и Тобаго Кит Роули просит Байдена отказаться от политики Дональда Трампа, Николас Мадуро готов пересмотреть отношения с Испанией, в Португесе пойман серийный убийца и насильник, жители Нуэво-Эспарты смогут каждый день заправлять свои автомобили. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

На защите биологического разнообразия

Группа добровольцев запустила природоохранный проект «Отряд спасателей пчел» в венесуэльском штате Лара.

#27Feb | #Emprendimiento | Arranca proyecto “Rescate de abejas Vanguardia” en Lara para mejorar ambiente y calidad de vidahttps://t.co/1tvNGrfDDA — Fama FM (@famafm) February 27, 2021

Жители муниципалитета Моран долгое время страдают от стихийных появлений ульев диких пчел в жилых домах. Ранее жители и сотрудники социальных служб уничтожали насекомых, с чем была не согласна автор инициативы Диана Домингес. Она считает, что дикие пчелы крайне важны для сохранения биоразнообразия природы штата. Теперь волонтеры под ее руководством будут по запросу пострадавших усыплять колонии насекомых и вывозить их на специальную ферму вдали от жилых кварталов.

Проект был поддержан частными предприятиями муниципалитета, которые оплатили оборудование и экипировку для спасателей пчел.

Поимка серийного убийцы

Полиция штата Португеса задержала серийного убийцу в городе Турен. Нельсон Антонио Торреальба Сааведра изнасиловал и убил двух девушек – 17-летнюю Элианнис Мартинес и 20-летнюю Эдуарлис Фалькон.

1) #AHORA DETENIDO en un río de Turen Y A LA ORDEN DEL @MinpublicoVE: Nelson Antonio Torrealba Saavedra V-16.415.487: delatado por su esposa de ser el responsable del atroz ultraje y #Homicidio serial de las jóvenes Eliannys Andreína Martínez Roñoz (17) y Eduarlys Falcón (20) pic.twitter.com/kxVOyYApKK — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 28, 2021

Мартинес пропала 21 февраля после посещения Евангельской церкви в городе Турен. Позже ее тело со следами сексуального насилия было найдено в районе городка Ла-Мисьон. Родственники Фалькон объявили о ее пропаже вечером 22 февраля, после того, как она не вернулась из спортзала.

Las autopsias que practicaron a los cuerpos de Eliannys Andreina Martínez Roñoz (17) y de Eduarlys Falcón (20), revelaron que recibieron golpes en el rostro para someterlas y luego estrangularlas. Ambas presentaron signos de violencia sexual #25feb https://t.co/HHHUMsDA9P — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 26, 2021

По словам генерального прокурора Венесуэлы Вильяма Тарека Сааба, местонахождение маньяка сообщила его жена. На первом же допросе он подтвердил свою причастность к убийствам девушек. Прокуратура считает преступления Сааведры совершенными при отягчающих обстоятельствах, в связи с чем преступник получит максимальный срок наказания в соответствие с уголовным кодексом страны.

Восточная Венесуэла

Арест контрабандистов

В штате Сукре арестованы трое мужчин, подозреваемых в осуществлении контрабанде в особо крупном размере. Морской патруль национальной гвардии Венесуэлы задержал катер преступников неподалеку от города Кумана на побережье Карибского моря.

El Ministerio Público informó este sábado la detención de 3 hombres en el estado Sucre.#SomosTuVozhttps://t.co/bVSNJt1Ox3 — Somos Tu Voz ???????? (@SomosTuVozV) February 28, 2021

На судне было найдено 17 пластиковых контейнеров с 1,1 тонны бензина, а также 27 досок из кедрового дерева. Камило Руис, Майкол Камакаро и Габриэль Салазар были доставлены во 2-е отделение полиции штата Сукре. Им предъявлены обвинения в расхищении лесных ресурсов и контрабанде бензина при отягчающих обстоятельствах.

Острова и территориальные воды

Конец очередям на заправках

Жители штата Нуэва-Эспарта первыми в Венесуэле смогут ежедневно заправляться на АЗС. C 1 марта местные власти отменяют режим субсидированного получения топлива на заправках. Ранее граждане Нуэвы-Эспарты могли заправить свои машины согласно очереди, определяемой последними цифрами номерного знака автомобиля.

«Хорошая новость: с этого понедельника вам не придется ждать получения топлива в соответствии с номерным знаком. Это первый штат, который вернется к нормальному распределению бензина на заправках. Вам не придется ждать определенного дня, как раньше», — заявил депутат Национальной ассамблеи Данте Ривас.

¡Otro logro #NuevaEsparta! Producto del esfuerzo de nuestro Pdte. @NicolasMaduro y el #GobiernoBolivariano de las gestiones que venimos realizando, logramos estabilizar y mejorar la distribución de combustible. A partir de esta semana pueden surtir todas las placas cualquier día! pic.twitter.com/R8X8flh5Os — Dante Rivas (@DanteRivasQ) February 27, 2021

Однако ограничения по количеству топлива на транспортное средство останутся в силе до лучших времен. Владельцы легковых автомобилей имеют право купить 120 литров бензина на один месяц, в то время как водители мотоциклов могут заправиться на 60 литров топлива.

«Мы сделали все возможное, чтобы гарантировать мобильность нашего народа и работоспособность различных секторов экономики в нашем штате», — добавил Ривас.

Субсидированный режим на АЗС Венесуэлы был введен из-за острой нехватки автомобильного топлива. Американские санкции против нефтяной промышленности Боливарианской республики лишили государственную компанию PDVSA возможности перерабатывать топливо на НПЗ в США и доступа к присадкам, необходимым для производства бензина и дизеля.

Политика

Венесуэла пересмотрит отношения с Испанией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании полностью пересмотреть отношения с Испанией. Об этом глава государства заявил после того как министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая посетила приграничные с Венесуэлой районы на территории Колумбии.

En el marco de su viaje a #Cúcuta, @AranchaGlezLaya ha visitado el Puente Simón Bolívar, la principal vía terrestre entre #Venezuela y #Colombia y una de las rutas más importantes de salida de los migrantes y refugiados venezolanos, más de 1.700.000 de los cuales residen en ????????. pic.twitter.com/6Wji6LNzTR — Exteriores (@MAECgob) February 27, 2021

Николас Мадуро назвал поддержку Испанией военизированных формирований правительства Колумбии «лицемерием и двойными стандартами».

«Испания не уважает международное право и продемонстрировала полное отсутствие дипломатии», — отметил глава государства.

¡Basta de Agresiones e Injerencia! Revisaremos a fondo nuestra relación con España, a todo nivel. Responderemos contundentemente a cualquier agresión contra el pueblo de Venezuela. Somos los hijos e hijas de Bolívar, quien expulsó al imperio español de estas tierras sagradas. pic.twitter.com/q39BHuAZ82 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 28, 2021

Президент Боливарианской республики поручил вице-президенту Дельси Родригес и министру иностранных дел Хорхе Арреасе подготовить всесторонний анализ отношений и связей с Испанией.

МИД Испании заявил, что визит Аранчи Гонсалес Майи в приграничный город Кукута был посвящен исследованию гуманитарной обстановки и положения венесуэльских беженцев в Колумбии.

Гуманитарные вопросы

Глава КАРИКОМ потребовал отмены санкций против Венесуэлы

Премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отменить санкции против Венесуэлы, введенные администрацией Дональда Трампа. Роули заявил, что от американских рестрикций страдает и народ Венесуэлы, и его страна.

Глава правительства считает, что политика давления на Каракас сужает пространство для диалога между официальными властями Боливарианской республики и оппозицией.

«Мы хотели бы видеть беспристрастный пересмотр «политики разрушенной земли» Соединенных Штатов Америки в Венесуэле. По оценкам ООН, неэффективная жесткая политика односторонних санкций вносит огромный вклад в человеческие страдания, которые так вредят Венесуэле», — заявил Кит Роули.

???????? The Prime Minister of Trinidad & Tobago, and the current head of CARICOM, Keith Rowley, has called on the US to lift its punishing sanctions inflicted on Venezuela pic.twitter.com/bnOWDjF7eq — FreeFireNewsWire (@FreeFireNewsWi1) February 27, 2021

Премьер-министр Тринидада и Тобаго добавил, что санкции привели к срыву поставок природного газа в его страну, а других поставщиков топлива его правительство найти не смогло.

Он также сообщил, что в ближайшее время отправится в Венесуэлу с официальным визитом в качестве председателя Карибского сообщества (КАРИКОМ). Роули отметил, что посетит Каракас по просьбе ООН, а не по личному приглашению Николаса Мадуро. Премьер-министр Тринидада и Тобаго неоднократно критиковал враждебную политику Дональда Трампа и заявлял, что венесуэльцы должны самостоятельно решать проблемы своей страны.