Премьер-министр Тринидада и Тобаго потребовал Байдена снять санкции против Венесуэлы

Премьер-министр Тринидад и Тобаго Кит Роули просит Байдена отказаться от политики Дональда Трампа, Николас Мадуро готов пересмотреть отношения с Испанией, в Португесе пойман серийный убийца и насильник, жители Нуэво-Эспарты смогут каждый день заправлять свои автомобили. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Группа добровольцев запустила природоохранный проект «Отряд спасателей пчел» в венесуэльском штате Лара.

Жители муниципалитета Моран долгое время страдают от стихийных появлений ульев диких пчел в жилых домах. Ранее жители и сотрудники социальных служб уничтожали насекомых, с чем была не согласна автор инициативы Диана Домингес. Она считает, что дикие пчелы крайне важны для сохранения биоразнообразия природы штата. Теперь волонтеры под ее руководством будут по запросу пострадавших усыплять колонии насекомых и вывозить их на специальную ферму вдали от жилых кварталов.

Проект был поддержан частными предприятиями муниципалитета, которые оплатили оборудование и экипировку для спасателей пчел.

Полиция штата Португеса задержала серийного убийцу в городе Турен. Нельсон Антонио Торреальба Сааведра изнасиловал и убил двух девушек – 17-летнюю Элианнис Мартинес и 20-летнюю Эдуарлис Фалькон.

Мартинес пропала 21 февраля после посещения Евангельской церкви в городе Турен. Позже ее тело со следами сексуального насилия было найдено в районе городка Ла-Мисьон. Родственники Фалькон объявили о ее пропаже вечером 22 февраля, после того, как она не вернулась из спортзала.

По словам генерального прокурора Венесуэлы Вильяма Тарека Сааба, местонахождение маньяка сообщила его жена. На первом же допросе он подтвердил свою причастность к убийствам девушек. Прокуратура считает преступления Сааведры совершенными при отягчающих обстоятельствах, в связи с чем преступник получит максимальный срок наказания в соответствие с уголовным кодексом страны.

В штате Сукре арестованы трое мужчин, подозреваемых в осуществлении контрабанде в особо крупном размере. Морской патруль национальной гвардии Венесуэлы задержал катер преступников неподалеку от города Кумана на побережье Карибского моря.

На судне было найдено 17 пластиковых контейнеров с 1,1 тонны бензина, а также 27 досок из кедрового дерева. Камило Руис, Майкол Камакаро и Габриэль Салазар были доставлены во 2-е отделение полиции штата Сукре. Им предъявлены обвинения в расхищении лесных ресурсов и контрабанде бензина при отягчающих обстоятельствах.

Жители штата Нуэва-Эспарта первыми в Венесуэле смогут ежедневно заправляться на АЗС. C 1 марта местные власти отменяют режим субсидированного получения топлива на заправках. Ранее граждане Нуэвы-Эспарты могли заправить свои машины согласно очереди, определяемой последними цифрами номерного знака автомобиля.

Однако ограничения по количеству топлива на транспортное средство останутся в силе до лучших времен. Владельцы легковых автомобилей имеют право купить 120 литров бензина на один месяц, в то время как водители мотоциклов могут заправиться на 60 литров топлива.

Субсидированный режим на АЗС Венесуэлы был введен из-за острой нехватки автомобильного топлива. Американские санкции против нефтяной промышленности Боливарианской республики лишили государственную компанию PDVSA возможности перерабатывать топливо на НПЗ в США и доступа к присадкам, необходимым для производства бензина и дизеля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании полностью пересмотреть отношения с Испанией. Об этом глава государства заявил после того как министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая посетила приграничные с Венесуэлой районы на территории Колумбии.

Николас Мадуро назвал поддержку Испанией военизированных формирований правительства Колумбии «лицемерием и двойными стандартами».

Президент Боливарианской республики поручил вице-президенту Дельси Родригес и министру иностранных дел Хорхе Арреасе подготовить всесторонний анализ отношений и связей с Испанией.

МИД Испании заявил, что визит Аранчи Гонсалес Майи в приграничный город Кукута был посвящен исследованию гуманитарной обстановки и положения венесуэльских беженцев в Колумбии.

Премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отменить санкции против Венесуэлы, введенные администрацией Дональда Трампа. Роули заявил, что от американских рестрикций страдает и народ Венесуэлы, и его страна.

Глава правительства считает, что политика давления на Каракас сужает пространство для диалога между официальными властями Боливарианской республики и оппозицией.

???????? The Prime Minister of Trinidad & Tobago, and the current head of CARICOM, Keith Rowley, has called on the US to lift its punishing sanctions inflicted on Venezuela pic.twitter.com/bnOWDjF7eq