Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Намеревавшаяся продать ребенка дагестанка свой поступок объяснила страхом позора

Намеревавшаяся продать ребенка дагестанка свой поступок объяснила страхом позора

Махачкала, 28 февраля. Дагестанка, пытавшаяся продать своего ребенка за 800 тысяч рублей, родила его вне брака и боялась осуждения со стороны родных и близких. Об этом она рассказала сотрудникам регионального МВД после задержания.

По словам женщины, у нее нет оформленных отношений с мужчиной. Узнав о беременности, она испугалась, что ее родные не примут ребенка и решила продать его.

«Ребенка я родила 19 февраля и решила его продать потому, что я не замужем, ни с кем не живу. Махара нет, поэтому мои родные не примут этого ребенка, будет скандал», — объяснила она.

Махаром в Дагестане называют никах — брак между мужчиной и женщиной, основанный на принципах ислама. Он не требует документального оформления в органах ЗАГСа, заключается имамом в присутствии свидетелей и сопровождается необходимостью выполнения ряда других условий.

Как сообщили в республиканском МВД, женщина была задержана с поличным при передаче младенца покупателю за 800 тысяч рублей. По данным правоохранителей, подозреваемой 29 лет, она зарегистрирована в Ахвахском районе Дагестана. В ее отношении региональным управлением Следственного комитета России уже возбуждено уголовное дело по статье о купле-продаже ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ранее ФАН сообщал, что изначально подозреваемая рассчитывала продать ребенка за 100 тысяч рублей. Однако позднее встретилась с женщиной, которая предложила ей более прибыльный вариант.

Новости партнеров