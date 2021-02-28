Намеревавшаяся продать ребенка дагестанка свой поступок объяснила страхом позора

Махачкала, 28 февраля. Дагестанка, пытавшаяся продать своего ребенка за 800 тысяч рублей, родила его вне брака и боялась осуждения со стороны родных и близких. Об этом она рассказала сотрудникам регионального МВД после задержания.

По словам женщины, у нее нет оформленных отношений с мужчиной. Узнав о беременности, она испугалась, что ее родные не примут ребенка и решила продать его.

«Ребенка я родила 19 февраля и решила его продать потому, что я не замужем, ни с кем не живу. Махара нет, поэтому мои родные не примут этого ребенка, будет скандал», — объяснила она.

Махаром в Дагестане называют никах — брак между мужчиной и женщиной, основанный на принципах ислама. Он не требует документального оформления в органах ЗАГСа, заключается имамом в присутствии свидетелей и сопровождается необходимостью выполнения ряда других условий.

Как сообщили в республиканском МВД, женщина была задержана с поличным при передаче младенца покупателю за 800 тысяч рублей. По данным правоохранителей, подозреваемой 29 лет, она зарегистрирована в Ахвахском районе Дагестана. В ее отношении региональным управлением Следственного комитета России уже возбуждено уголовное дело по статье о купле-продаже ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ранее ФАН сообщал, что изначально подозреваемая рассчитывала продать ребенка за 100 тысяч рублей. Однако позднее встретилась с женщиной, которая предложила ей более прибыльный вариант.