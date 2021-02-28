Обозреватели Stern рассказали, чем удивит мир Россия в случае войны с роботами

Москва, 28 февраля. Немецкие журналисты поделились восторгами от новой российской роботизированной платформы «Маркер».

Обозреватели издания Stern отметили, что российская разработка может применяться для поддержки пехоты и запуска дронов-камикадзе. Таким образом ВС РФ могут уже начать отрабатывать маневры на случай потенциальной войны роботов.

«Маркер» — это роботизированная платформа для тестирования новейших технологий производства боевых роботов двух поколений, которые в настоящий момент находятся лишь на стадии концепции. «Маркер» – также концепт, разработанный, в частности, для тестирования технологий третьего, четвертого и пятого поколения», – цитирует издание главу Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Также в Германии обратили внимание на то, что «Маркер» может запускать группы, состоящие из нескольких разведывательных летательных аппаратов. Дроны-камикадзе, разработанные концерном «Калашников», например, будут падать на цель с воздуха и взрываться.

Напомним, первый этап испытаний отечественной автономной системы «Маркер» был завершен на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Ранее российский эксперт рассказал о возможностях российского дрона-перехватчика «Волк-18», сообщает Федеральное агентство новостей.