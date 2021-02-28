Военный аналитик: Украина уже семь лет «переходит под стандарты НАТО»

Киев, 28 февраля. Украина не имеет возможностей для модернизации армии в принципе, заявил украинский политолог, руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Таким образом эксперт прокомментировал Baltnews заявление начальника Генштаба Украины Сергея Корнейчука, который проинформировал о готовности ВСУ к реформам по стандартам НАТО.

«Реальные цифры таковы, что из 200 с чем-то стандартов НАТО в украинскую армию внедрено всего около 40 — и это за семь лет. Я почти четверть века слышу о реформировании армии по стандартам НАТО, а воз и ныне там. Экономически деградирующая страна не то что стандартов НАТО не может себе позволить — Украина на сегодняшний день не имеет экономических возможностей элементарной модернизации вооруженных сил», — объяснил он.

Украинский политолог напомнил и о военной помощи из Вашингтона, которой так любят прихвастнуть в Киеве. По мнению Андрея Золотарева, оказываемое «содействие» Соединенных Штатов больше похоже на насмешку, нежели на реальное сотрудничество.

«Если мы будем говорить о помощи со стороны США и НАТО, на которую уповает Киев, то это, конечно же, не та техника, которая способна изменить стратегический баланс сил. Показателен здесь недавний подарок от США Украине — резиновые лодки. По-моему, это более чем наглядная иллюстрация положения дел в вооруженных силах Украины», – заключил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовящихся в Киеве провокаций на территории народных республик Донбасса, сообщает Федеральное агентство новостей.