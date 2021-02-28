Без вести пропавшего мальчика разыскивают в Перми

Пермь, 28 февраля. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой занимаются поисками без вести пропавшего 11-летнего мальчика. По некоторым данным, ребенок ушел в магазин.

В настоящий момент объявлен срочный сбор для поисков школьника. Последний раз его видели в Свердловском районе Перми. Всех, кто может знать о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию или волонтерскую службу.

Еще один 13-летний мальчик бесследно исчез в Ставропольском крае, сообщало Федеральное агентство новостей. Ребенок был одет в красную куртку. Поисками занимается региональный главк МВД.