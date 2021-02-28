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Лаврова возмутило отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычных людей на Украине

Лаврова возмутило отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычных людей на Украине

Москва, 28 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров высказался об отсутствии реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.

Об этом он написал в письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич в честь 25-летия вступления РФ в Совет Европы. По словам Лаврова, отсутствие реакции со стороны СЕ расшатывает его авторитет.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — подчеркнул Лавров в своем послании.

Ранее стало известно, что Лавров 3 марта встретится с главой МИД Абхазии Дауром Кове. Стороны обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества России и Абхазии и ряд других важных вопросов.

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