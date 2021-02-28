Лаврова возмутило отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычных людей на Украине

Москва, 28 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров высказался об отсутствии реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.

Об этом он написал в письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич в честь 25-летия вступления РФ в Совет Европы. По словам Лаврова, отсутствие реакции со стороны СЕ расшатывает его авторитет.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — подчеркнул Лавров в своем послании.

Ранее стало известно, что Лавров 3 марта встретится с главой МИД Абхазии Дауром Кове. Стороны обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества России и Абхазии и ряд других важных вопросов.