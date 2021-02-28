Пожар в здании мурманского рынка удалось локализовать

Мурманск, 28 февраля. Спасатели локализовали пожар в здании Семеновского рынка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В тушении задействованы три пожарно-спасательных подразделения, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Погибших нет, информации о пострадавших не поступало.

Крупный пожар произошел в торговом центре проспекте Героев Североморцев. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. Здание было охвачено огнем, от него валил густой дым. Причина возгорания пока не установлена.

В Одинцове сгорел ресторан «Причал», расположенный на берегу Москвы-реки. Огонь охватил 600 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание началось в хозяйственной постройке на территории ресторана, сообщал телеканал «360».