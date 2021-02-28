Мэр хорватской столицы Милан Бандич умер на 66-м году жизни

Загреб, 28 февраля. Глава Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни из-за последствий инфаркта, сообщили в администрации столицы Хорватии.

Популярный политик имел репутацию «друга России». В 2019 году он заявлял, что уделяет большое внимание сотрудничеству с Москвой и Санкт-Петербургом, а также с российским посольством.

«С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич», — говорится в сообщении мэрии.

Градоначальник жил ради загребчан, которые всегда были для него на первом месте. Свою работу хорватский политик выполнял с любовью и энергией, отметили в столичной администрации.

Ранее стало известно о смерти председателя Заксобрания Забайкальского края Игоря Лиханова в возрасте 66 лет.