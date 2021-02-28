Российским экспортерам смягчили требования валютного контроля

Москва, 28 февраля. Требования валютного контроля для экспортеров России ослаблены с 28 февраля. Это позволит снизить административную нагрузку на компании и расширить их доступ к страховым продуктам.

Получение страховых выплат в иностранной или национальной валюте России страховщиками-резидентами будет считаться выполнением обязательства по репатриации денежной выручки. Соответствующая обязанность также будет достигнута, если уполномоченное финучреждение РФ направит компаниям средства в рамках гарантии внешнеторговой сделки.

Кроме того, в перечень разрешенных операций с валютой между резидентами входит оплата страховых взносов и выплата возмещений. В списке также числится документация, связанная с установлением факта повреждения товара и расчетом по его оплате. Такую информацию российские экспортеры могут предоставить для обоснования недостачи в денежном обороте.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что налоговые инспекции в России ввели одну из норм контроля за валютой, которая фактически считалась «спящей» в течение 16 лет.