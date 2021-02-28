Двое пассажиров устроили дебош на борту самолета Мурманск — Москва

Мурманск, 28 февраля. Сотрудники полиции задержали двух пассажиров, устроивших дебош на борту самолета, следовавшего рейсом в столицу. Мужчины начали выяснять отношения и нецензурно выражаться.

Члены экипажа запросили вызов полицейских на борт пассажирского лайнера. В итоге дебоширов сняли с рейса перед вылетом. Правоохранители составили в их отношении административный протокол.

Житель Калининграда предстанет перед судом за пьяный дебош в здании аэропорта Пулково, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина не только начал оскорблять стражей порядка, но и пытался их избить.