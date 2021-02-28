Популярный у россиян овощ оказался самым вредным для здоровья

Москва, 28 февраля. Российские диетологи назвали самый «нездоровый» овощ, употребление которого приводит к повышению сахара в крови.

По словам специалистов, им является картофель, поэтому необходимо практически полностью исключить его из рациона. Кроме того, съев порцию этого продукта, человек спустя некоторое время начинает чувствовать голод.

Дело в том, что картофель выводит из организма много жидкости, в результате чего повышается уровень глюкозы. Также в овоще содержится много калия и крахмала, которые не приносит особой пользы.

Диетолог Тамара Крамченинова отметила, что при хранении картофеля крахмал распадается до простых углеводов, а последние способствуют быстрому набору веса. Врач Ирина Бородина, в свою очередь, предупредила, что в картофельной кожуре есть соланин, являющийся ядовитым органическим соединением.

ФАН ранее писал о семи наиболее вредных блюдах русской кухни. Так, самым вредным супом оказалась солянка.