Байден может посетить украинский саммит Крымской платформы летом 2021 года

Киев, 28 февраля. Глава США Джо Байден может посетить саммит «крымской платформы», заявил лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.

Как рассказал Джемилев, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении саммита, который запланирован на 23 августа в Киеве. Страны Совета Европы, а также США выразили желание присоединиться к украинской инициативе, добавил он.

«Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что и Джо Байден 23-го числа будет здесь», — заявил Джемилев.

Лидер крымско-татарского народа назвал создание «крымской платформы» большим шагом на пути к «деоккупации» полуострова. Белый дом же пока не подтверждал участие Байдена в украинском саммите по Крыму.

Ранее российский сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что в условиях жесточайшего внешнего давления в Крыму действительно сделано многое. Но также многое еще предстоит сделать, добавила она.