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Байден может посетить украинский саммит Крымской платформы летом 2021 года

Байден может посетить украинский саммит Крымской платформы летом 2021 года

Киев, 28 февраля. Глава США Джо Байден может посетить саммит «крымской платформы», заявил лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.

Как рассказал Джемилев, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении саммита, который запланирован на 23 августа в Киеве. Страны Совета Европы, а также США выразили желание присоединиться к украинской инициативе, добавил он.

«Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что и Джо Байден 23-го числа будет здесь», — заявил Джемилев.

Лидер крымско-татарского народа назвал создание «крымской платформы» большим шагом на пути к «деоккупации» полуострова. Белый дом же пока не подтверждал участие Байдена в украинском саммите по Крыму.

Ранее российский сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что в условиях жесточайшего внешнего давления в Крыму действительно сделано многое. Но также многое еще предстоит сделать, добавила она.

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