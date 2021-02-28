Жителя Ижевска нашли мертвым в собственной квартире

Ижевск, 28 февраля. Бездыханное тело 44-летнего мужчины обнаружили спасатели в квартире жилого дома на улице Майская. Чтобы попасть внутрь, им пришлось спилить оконные решетки.

Встревоженные родственники обратились в поисково-спасательную службу города и рассказали, что мужчина не отвечает на звонки и не открывает дверь квартиры. Так как жилплощадь находится на первом этаже, специалисты решили демонтировать защитные решетки и войти через окно. Оказавшись внутри, спасатели увидели мертвого хозяина квартиры. Причины смерти мужчины установят судмедэксперты.

В Уфе сумасшедший пенсионер полгода прожил с трупом брата. Всем знакомым он говорил, что тот якобы уехал на заработки. Обман вскрылся, когда в его квартиру вошел друг родственника и увидел его разложившийся труп, сообщал телеканал «360».