«Вот это смелость»: Климова опубликовала смелое фото в сети

Москва, 28 февраля. Девушкам, любящим устраивать фотосессии в Instagram стоит поучиться у таких профи, как Анфиса Чехова или Екатерина Климова. Телеведущая и актриса действительно делают это на высоком уровне. Они умудряются одновременно показывать и прятать свою фигуру. Такой «недосказанностью» девушки только разжигают интерес фолловеров, — пишет Teleprogramma.pro.

Так, например ведущая шоу «Секс с Анфисой Чеховой» показала откровенные фото из собственной ванной, сняв себя в запотевшее зеркало. Только самым внимательным подписчикам удалось разглядеть любимицу.

А вот исполнительница главной роли в сериале «Бедная Настя» Екатерина Климова избрала другой путь. Она примерила нюдовое белье, сфотографировавшись в зеркале. Снимок получился довольно интригующим, но цвет белья настолько совпадал с кожей артистки, что многие решили, что она обнажилась полностью.

«Она голая?», «Реально без ничего?», «Я просто глазам не верю!», «Огооо, вот это смелость! Хотя такое тело не грех и показать», — прокомментировали селфи актрисы ее подписчики.

Актриса ранее отмечала, что после ослабления мер, связанных с пандемией, она была рада снова вернуться на работу и гастрольную жизнь. Она снялась в картине «По законам военного времени» и играет в популярных спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Любовные письма» и нескольких других.

Не так давно актриса выложила в сеть процесс своих сборов в дорогу. На снимке артистка в преддверии гастролей сидит у раскрытого чемодана, в котором аккуратно разложены вещи. Но внимание привлекают изящные ноги Климовой. На ней при этом из одежды не было больше ничего, кроме клетчатой сорочки.

Екатерина Климова любит порадовать поклонников подобными провокационными публикациями. ФАН ранее публиковал ее видео из душа.