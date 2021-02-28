Российские медики рассказали о способах восстановить баланс витаминов после зимы

Магадан, 28 февраля. Смена времен года может отрицательно повлиять на состояние здоровья, с чем помогут справиться витамины. Врачи рассказали об эффективных способах восстановления витаминного баланса.

Врач по спортивной медицине МОГБУЗ «Городская поликлиника» Магадана Татьяна Глазунова рассказала о том, как восстановить баланс витаминов. В период смены года подобная забота о здоровье имеет важное значение.

Врач считает, что не стоит сразу же приобретать поливитаминные препараты. В первую очередь нужно пересмотреть свой рацион питания.

«Не нужно забывать, что в свежих, особенно ранних овощах и зелени в большинстве случаев содержится большое количество вредных веществ, используемых для ускорения их роста, поэтому польза от них будет сомнительная», — уточняет Глазунова

Полезные вещества содержатся в моркови, рыбе, икре, молочных продуктах, сырах, бобовых и крупах. Их стоит добавить в рацион, чтобы восстановить витаминный баланс в организме. При этом важно употреблять пищу по особому расписанию, 5–6 раз в день. Не стоит употреблять пищу за три часа до отхода ко сну. Продукты нужно пережевывать тщательно, не отвлекаясь на телевизор.

Недостаток витаминов в организме, гиповитаминоз, может привести к развитию рахита и инфекционных заболеваний. Стоит следить за употреблением полезных веществ. Применение поливитаминных препаратов также должно быть нормировано, так как излишки витаминов не только не приносят пользу, но и истощают ресурсы организма.

Ранее сообщалось, что дефицит витамина В6 повышает риск развития тяжелой формы коронавируса. Об этом рассказали ученые Университета Хиросимы в Японии.