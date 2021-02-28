Труп студента нашли в съемной квартире в Волгограде

Волгоград, 28 февраля. Трагедия со студентом произошла на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда. Его труп обнаружен в квартире дома.

Бездыханное тело молодого парня нашла его мать. Когда она пришла навестить сына, дверь в его квартире была заперта изнутри. Женщина вызвала на место правоохранителей.

Стражи порядка вскрыли замок и обнаружили труп. Признаков насилия на теле не обнаружено. По предварительной версии следователей, причиной смерти студента стало отравление угарным газом. Он мог задохнуться из-за неосторожного обращения с газовой колонкой в ванной.

Студент обучался на втором курсе Волгоградского государственного института искусств и культуры. По факту его смерти проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Разлагающийся труп писательницы Аделины Шелдон нашли в съемной квартире в Москве, сообщал ФАН. По предварительным данным, девушка скончалась из-за истощения.