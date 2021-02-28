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Рыжий «Иванушка» признался, что до сих пор не оправился от смерти сестры

Рыжий «Иванушка» признался, что до сих пор не оправился от смерти сестры

Москва, 28 февраля. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, потерявший сестру более трех лет назад, признался, что все еще не оправился после трагедии.

Сестра рыжего «Иванушки» Юлия умерла из-за острого приступа астмы, спровоцированного легочной недостаточностью. Григорьев-Апполонов был очень близок с Юлией, поэтому смерть родственницы шокировала его настолько, что он долго не мог публично говорить о случившемся.

«У меня случилось горе, умерла любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь остановилась. До сих пор не могу прийти в себя, все время думаю о Юле», — признавался певец.

Григорьев-Апполонов подчеркивал, что сестра навсегда останется в его сердце. Артист рассчитывал, что время поможет ему справиться с утратой близкого человека, но все оказалось не так просто.

«Это как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили», — говорил рыжий «Иванушка» в программе «Секрет на миллион».

После трагедии в семье Григорьева-Апполонова и после его развода появились слухи, что он ищет утешение в алкоголе. Пиар-менеджер исполнителя уже комментировала подобные сообщения.

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