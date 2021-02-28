Рыжий «Иванушка» признался, что до сих пор не оправился от смерти сестры

Москва, 28 февраля. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, потерявший сестру более трех лет назад, признался, что все еще не оправился после трагедии.

Сестра рыжего «Иванушки» Юлия умерла из-за острого приступа астмы, спровоцированного легочной недостаточностью. Григорьев-Апполонов был очень близок с Юлией, поэтому смерть родственницы шокировала его настолько, что он долго не мог публично говорить о случившемся.

«У меня случилось горе, умерла любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь остановилась. До сих пор не могу прийти в себя, все время думаю о Юле», — признавался певец.

Григорьев-Апполонов подчеркивал, что сестра навсегда останется в его сердце. Артист рассчитывал, что время поможет ему справиться с утратой близкого человека, но все оказалось не так просто.

«Это как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили», — говорил рыжий «Иванушка» в программе «Секрет на миллион».

После трагедии в семье Григорьева-Апполонова и после его развода появились слухи, что он ищет утешение в алкоголе. Пиар-менеджер исполнителя уже комментировала подобные сообщения.