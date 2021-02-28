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На Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Салехард, 28 февраля. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, произошел разлив нефти на площади 500 квадратных метров, однако в местные водоемы ничего не попало. Транспортировка сырья продолжилась по резервной ветке. Все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.

Авария на двух магистральных газопроводах произошла ранее в Оренбургской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Губернатор региона Денис Паслер взял ситуацию под личный контроль. Последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.

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