Познер назвал «глупостью» предложение Певцова избавить россиян от шоу Малахова

Предложение народного артиста России Дмитрия Певцова о необходимости избавить россиян от «потных» шоу Андрея Малахова и подвергать цензуре весь культурный контент, который потребляет массовый зритель, является «глупостью». Об этом в комментарии для ФАН телеведущий Владимир Познер.

Ранее Певцов высказал мысль о том, что для того, чтобы обезопасить «неокрепшие души от «масс-культа», должна быть создана специальная комиссия из искусствоведов, правоведов, представителей культурного сообщества и основных церковных конфессий. Именно ей, по задумке народного артиста, предстоит отсеивать все недостойное от того, что несет в народные массы «добро, любовь, веру, радость, надежду».