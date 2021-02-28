Познер назвал «глупостью» предложение Певцова избавить россиян от шоу Малахова

Предложение народного артиста России Дмитрия Певцова о необходимости избавить россиян от «потных» шоу Андрея Малахова и подвергать цензуре весь культурный контент, который потребляет массовый зритель, является «глупостью». Об этом в комментарии для ФАН телеведущий Владимир Познер.
Ранее Певцов высказал мысль о том, что для того, чтобы обезопасить «неокрепшие души от «масс-культа», должна быть создана специальная комиссия из искусствоведов, правоведов, представителей культурного сообщества и основных церковных конфессий. Именно ей, по задумке народного артиста, предстоит отсеивать все недостойное от того, что несет в народные массы «добро, любовь, веру, радость, надежду».
«Вы знаете, я даже не буду это комментировать, — сказал Познер. — Ну, у него такая точка зрения, и бог с ним. Пошумят по этому поводу и забудут. Не о чем говорить здесь. Это просто глупость — и больше ничего».