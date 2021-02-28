Пытавшаяся продать ребенка дагестанка рассчитывала на сумму в восемь раз меньше

Махачкала, 28 февраля. Жительница Дагестана, пытавшаяся продать своего ребенка за 800 тысяч рублей, изначально рассчитывала получить за него сумму в восемь раз меньше. Об этом она рассказала сотрудникам регионального МВД после задержания.

По словам подозреваемой, она проживала в доме, который снимал для нее и нескольких других женщин, один из благотворительных фондов. Сблизившись с одной из соседок, она рассказала, что хочет продать ребенка за 100 тысяч рублей, на что женщина посоветовала ей более выгодного «клиента».

«Фонд предоставил мне жилье, где вместе со мной жили и другие женщины. Одной из них я рассказала, что хочу продать ребенка за 100 тысяч рублей. Она ответила, что знает человека, который даст больше, и познакомила меня с такой женщиной», — сообщила задержанная.

По данным республиканского МВД, подозреваемой 29 лет, она зарегистрирована в Ахвахском районе. Правоохранители задержали ее с поличным при передаче младенца за вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что следственное управление по Дагестану возбудило в отношении женщины уголовное дело по статье о купле-продаже ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.