Российские медики выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 28 февраля. Количество новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие сутки составило 11 359. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зарегистрировали в 84 субъектах страны. При этом у 11,3% инфицированных не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. Медики зафиксировали 379 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Успешно вылечиться смог 12 391 человек.

Накануне оперштаб сообщил об 11 534 новых случаях заболевания в стране. Актуальные сведения о ситуации с COVID-19 в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.