Холодная зима может привести к изменениям цен ЖКУ

Москва, 28 февраля. Стоимость отопления в 2021 году вырастет в России из-за холодной зимы, сообщила сопредседатель «Управдома» Евгения Юнисова.

По ее словам, аномальные морозы скажутся на расходе тепла, из-за чего коммунальные услуги вырастут в цене. Суммарные платежи за отопление, газ и электроэнергию могут увеличиться на 30% от уровня 2020 года, допустила Юнисова. Она добавила, что управляющие компании, скорее всего, пересчитают тарифы для жильцов многоквартирных домов, в частности — за теплоэнергию.

До конца прошлого года в России действовала отсрочка платежей ЖКУ из-за сложной эпидемиологической и социально-экономической обстановки в стране. Помимо этого, со 2 апреля 2020 года властями было принято решение отменить начисление пени и штрафов за задолженность по коммунальным платежам.

Согласно данным Росстата, в период пандемии долги населения за жилищно-коммунальные услуги увеличились на 55 млрд рублей. Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин рассказал ФАН, как в соответствии с законом отсрочить оплату ЖКУ тем, кто не успел воспользоваться льготами во время пандемии.