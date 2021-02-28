Биологи рассказали, в каких регионах России можно встретить мух-переносчиков инфекций

Москва, 28 февраля. Мухи-никтерибииды, известные как паразиты летучих мышей, стали объектом изучения экспертов. О том, где можно встретиться с этими насекомыми в России, рассказали ученые.

Мухи-никтерибииды переносят опасные для человека инфекции, напомнил международный коллектив ученых. Эти насекомые активно участвуют в циркуляции огромного количества вирусов.

Впервые мух-никтерибиидов, которых называют кровососками, обнаружили в девяти регионах Российской Федерации. В частности, ученые смогли найти их на летучих мышах в Сибири, Мордовии, Дагестане, Туве, Пермском крае и в других субъектах страны.

Исследование показало время жизни коронавируса на тканях, которые используются для пошива медицинской спецодежды. Эксперимент ранее провели ученые из Университета Же Монфор в британском Лестере.