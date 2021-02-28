ДТП с тремя грузовиками привело к гибели человека под Уфой

Уфа, 28 февраля. Жертвой аварии с тремя грузовиками стал один человек, еще один пострадал, его доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в Иглинском районе на автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии. Водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте. Информация о состоянии других участников ДТП в настоящий момент устанавливается, передает Госавтоинспекция.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и другие службы. Движение по данному участку дороги временно затруднено. По факту трагедии проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Авария на трассе Екатеринбург — Тюмень унесла жизни двоих человек, сообщал телеканал «360». Мужчина, виновный в ДТП, выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль.