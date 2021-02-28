Эксперт рассказал, почему сербские СМИ хвалят Россию и Китай

Белград, 28 февраля. Сербская неправительственная организация CRTA («Центр исследований, прозрачности и подотчетности»), опубликовала исследование об оценке сербскими СМИ ЕС, России, США и Китая в 2020 году. CRTA финансируется посольствами стран Запада, USAID, NDI, фондом «Открытое общество» и подобными организациями.

По данным CRTA, сербские СМИ демонстрировали в своей редакторской политике особую избирательность. В большинстве случаев Россия и Китай получают положительную оценку. Деятельность США и Евросоюза преподносилась в 2020 году чаще всего если не в нейтральном, то в негативном ключе.

EU, SAD, Rusija i Kina u domaćim medijima 2020. su uglavnom spominjane u neutralnom tonalitetu ali je primetno da su objave sa pozitivnim tonalitetom predominatno bile rezervisane za Rusiju i Kinu, a sa negativnim za EU i SAD. Čitajte više o našoj analizi:https://t.co/GQmnfDngKA — CRTA (@CRTArs) February 26, 2021

Центр признает, что основная масса статей, так или иначе относящихся к четырем геополитическим полюсам, в сербских СМИ все же носила нейтральный характер.

Исследование проводилось на основе годового анализа наиболее просматриваемых, читаемых и влиятельных СМИ. Оценке подверглись около 36 000 публикаций и информационных сообщений, касающихся Евросоюза, Соединенных Штатов, России и Китая. Сотрудники CRTA тщательно изучили выпуски новостей и утренние программы телеканалов RTS, Pink, Happy и Prva, материалы печатных изданий «Блиц», «Курир», «Вечерние новости», «Телеграф», их веб-порталы, а также ряд других электронных СМИ.

Результаты исследования показывают, что сербские телеканалы Pink и Happy (лояльные сербским властям) освещали события «преимущественно предвзято в пользу России и Китая, исключительно неодобрительно высказывались о Евросоюзе и главным образом негативно преподносили США; в то же время информационная подача телеканала RTS и Prva была более сбалансированной».

Примечательно, что больше хороших оценок в сербских СМИ получила Российская Федерация.

«В трети всех материалов (34%), посвященных России, эта страна представлена в положительном контексте и лишь в 9% — в отрицательном. В то время как Китай в 25% случаев упоминается в позитивном ключе и в 15% — в негативном», — констатирует CRTA.

Евросоюз положительно отмечен в 8% публикаций, отрицательно — в 14%, Соединенные Штаты — в 12% и 21% случаев соответственно.

Наибольшее число одобрительных упоминаний России было зафиксировано во время визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова в декабре 2020 года, а также во время поставок российской вакцины от COVID-19. О Китае доброжелательнее всего сербские газеты и телевидение высказывались во время чрезвычайного положения в стране, когда Пекин оказал Сербии значительную медицинскую помощь.

США в сербских медиа были представлены в наиболее положительном свете в сентябре 2020 года — после подписания Вашингтонского соглашения с косовскими албанцами. На эту оценку повлияли встречи президента Сербии Александра Вучича с Дональдом Трампом.

Не упомянуто ни одно СМИ, оппозиционное сербским властям (например, N1, NIN, Nova S), которые в большинстве случаев критически освещают темы, связанные с Россией. Эти издания придерживаются благожелательного тона в отношении Евросоюза (и в меньшей степени США), и их роли в дальнейшей судьбе Балканского полуострова. CRTA называет лишь одно СМИ, последовательно публикующее материалы, где политическое и экономическое влияние Москвы в регионе оценивается негативно — это газета «Блиц», которая принадлежит немецкому издательскому дому Ringier Axel Springer.

Джордже Вукадинович, один из ведущих сербских социологов и главный редактор «Новой сербской политической мысли», в эксклюзивном комментарии для международной редакции Федерального агентства новостей объяснил это:

«Тому факту, что большинство сербских СМИ более благосклонны к России и Китаю, есть относительно простое объяснение — в первую очередь это связано с их «рейтингом», то есть уровнем поддержки, которую эти страны и их руководство располагают в сербском общественном мнении».

По словам аналитика, сербское общество в целом позитивно относится к президенту Владимиру Путину и России в целом; отчасти популярны также Си Цзиньпин и Китай. И напротив — общественное мнение настроено исключительно негативно по отношению к США и большинству стран Запада. Понимая симпатии народа, даже те СМИ, которые изначально в своей редакционной политике не были благосклонны к РФ и КНР, вынуждены учитывать предпочтения граждан Сербии.