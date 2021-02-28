Как боевика-пропагандиста «Джейш аль-Ислам» превращают в «мученика» во Франции

Семья арестованного члена группировки «Джейш аль-Ислам» Маджди Мустафы Нема (прозвище Ислам Аллуш) заявила о том, что он подвергается пыткам во Франции. Парадокс в том, что сам Аллуш обвиняется в причастности к убийствам и похищениям людей.

Международная редакция ФАН разбиралась, в чем заключаются претензии родных боевика к французским органам правопорядка и как главный пропагандист сирийской группировки несколько лет оставался «незаметным» для европейских властей.

СМИ уже начали тиражировать рассказы о «тяжелой» жизни боевика в заключении, цитируя сообщения его родных.

«Ниже приведены твиты о деле нашего сына, профессора Маджди Нема, с момента его ареста и по сей день. В них мы разделяем с сирийским общественным мнением правду о несправедливости, которой Маджди подвергался в течение года и трех месяцев. Все это время мы предпочитали хранить молчание, потому что верили в невиновность Маджди», — пишет семья Аллуша в Twitter.

1.بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يلي تغريدات عن قضية ابننا الأستاذ مجدي نعمة (إسلام علوش) منذ اعتقاله وحتى يومنا هذا،نشارك فيها الرأي العام السوري حقيقة الظلم الذي تعرض له مجدي طيلة عام وثلاثة أشهر آثرنا فيها الصمت لثقتنا أولا ببراءة مجدي ولاعتقادنا أنه لن يظلم.#الحرية_لمجدي — عائلة مجدي نعمة (@Majdifamily) February 27, 2021

Кто такой Ислам Аллуш

По некоторым данным, Маджди Нема — бывший военнослужащий сирийской армии, из которой дезертировал. Впоследствии он примкнул к группировке «Джейш аль-Ислам», удерживавшей контроль над Восточной Гутой в провинции Дамаск.

Нема быстро сблизился с лидером организации, салафитским проповедником Захраном Аллушем, принял его фамилию и возглавил пресс-службу группировки. Однако уже в 2016 году «подающий надежды» боевик был вынужден покинуть «Джейш аль-Ислам» после скандального интервью о мирном договоре между Сирией и Израилем: Аллуш тогда заявил, что этот вопрос должны решать соответствующие политические институты, после чего был обвинен в произраильских взглядах.

К этому времени Аллуш уже осел в Турции, где написал несколько бакалаврских работ по политологии на кафедре Стамбульского университета Айдын. В конце 2019 года боевик решает перебраться во Францию, чтобы продолжить свое образование. Собственно, там он и был арестован в январе 2020 года: на тот момент бывший представитель «Джейш аль-Ислам» проходил учебу в марсельском университете по студенческой программе Евросоюза «Эразмус» и даже получал стипендию.

В чем обвиняют Аллуша

На момент поимки полиция и спецслужбы разыскивали Аллуша уже шесть лет. Его поисками занимались также правозащитные организации «Международная федерация за права человека» (FIDH) и «Сирийский центр СМИ и свободы слова» (SCM).

«По данным FIDH и SCM, группировка использовала жесткие методы контроля территории. «Джейш аль-Ислам» практиковала похищения людей, вербовку детей-солдат, убийства пленных. Несколько человек свидетельствуют о часто применяемых пытках в зловещих центрах пенитенциарных учреждений, одно из которых называется «темницей покаяния», — пишет Le Parisien.

Кроме того, Нема подозревается в причастности к похищению «Четверки Думы» в декабре 2013 года. Это название получила группа сирийских активистов, в которую вошли Разан Зейтуне, Ваиль Хамад, Самир аль-Халил и Назим Хаммади.

«Разан Зейтуне создала «Центр документации нарушений в Сирии» (VDC). Она собрала базу данных, в которой документировала зверства, совершенные воюющими сторонами. 9 декабря 2013 года правозащитница опубликовала последнее видео на английском языке. В нем она описала последствия осады Гуты. На следующий день активистка была похищена вместе с мужем, двумя ее друзьями и сотрудниками. Больше о них ничего не известно», — пишут французские СМИ.

Другим обвинением стала вербовка несовершеннолетних в ряды боевиков. Один из свидетелей дал показания, в которых сообщил, что Ислам Аллуш привлек в группировку детей в возрасте 12 и 13 лет.

«Жестокие пытки» и синяки под глазами

В июне 2019 года организации FIDH и SCM подали заявление в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности, геноцида и военных преступлений (OCLCH) Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) во Франции.

«Судьба госпожи Зейтуне демонстрирует чрезвычайно высокую цену, заплаченную активистами сирийского гражданского общества с начала конфликта, ставшего мишенью вооруженных групп, придерживающихся определенной идеологии, которым угрожала их активность», — подчеркивают правозащитники.

После этого началась проверка, по итогам которой Маджди Нема был задержан по обвинению в военных преступлениях, пытках и похищении людей. Теперь его семья заявляет, что во Франции мужчина и сам подвергся «жестокому обращению».

«Маджди был арестован людьми в штатском, которые обращались с ним очень жестоко, пытали его самыми ужасными способами и чуть не убили. У него синяки под глазами», — утверждают родственники боевика.

٧- قبل موعد عودته إلى تركيا اعتُقِل مجدي من قِبل قوة مسلحة بلباس مدنيٍ تعاملت معه بشكل وحشيٍ للغاية وعذبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذّر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه التعرّف على لون عيونه بسبب الكدمات. — عائلة مجدي نعمة (@Majdifamily) February 27, 2021

Кроме того, близкие Нема обвиняют французских силовиков в психологических пытках. Интересно, что семья не уточняет о какого рода воздействии на боевика идет речь.

Сам арестованный категорически отрицает свою вину. Вместе с тем послужной список Аллуша вряд ли позволяет говорить о его непричастности как к деятельности «Джейш аль-Ислам», так и к пыткам и похищениям. Попытки родственников главного пропагандиста сирийских боевиков убедить общественность в «трагической судьбе» Аллуша во французских застенках выглядят довольно цинично на фоне преступлений, которые годами совершала его группировка.

Не меньше вопросов вызывает и тот факт, что на протяжении долгого времени Аллуш оставался «незаметным» в Европе. Впрочем, подобное — вполне стандартная практика для западных стран, готовых поддержать фактически любые сирийские антиправительственные силы, но отказывающихся от любого «покровительства», как только эти силы становятся неудобными.