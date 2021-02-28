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Как боевика-пропагандиста «Джейш аль-Ислам» превращают в «мученика» во Франции

Как боевика-пропагандиста «Джейш аль-Ислам» превращают в «мученика» во Франции

Семья арестованного члена группировки «Джейш аль-Ислам» Маджди Мустафы Нема (прозвище Ислам Аллуш) заявила о том, что он подвергается пыткам во Франции. Парадокс в том, что сам Аллуш обвиняется в причастности к убийствам и похищениям людей.

Международная редакция ФАН разбиралась, в чем заключаются претензии родных боевика к французским органам правопорядка и как главный пропагандист сирийской группировки несколько лет оставался «незаметным» для европейских властей.

СМИ уже начали тиражировать рассказы о «тяжелой» жизни боевика в заключении, цитируя сообщения его родных.

«Ниже приведены твиты о деле нашего сына, профессора Маджди Нема, с момента его ареста и по сей день. В них мы разделяем с сирийским общественным мнением правду о несправедливости, которой Маджди подвергался в течение года и трех месяцев. Все это время мы предпочитали хранить молчание, потому что верили в невиновность Маджди», — пишет семья Аллуша в Twitter.

Кто такой Ислам Аллуш

По некоторым данным, Маджди Нема — бывший военнослужащий сирийской армии, из которой дезертировал. Впоследствии он примкнул к группировке «Джейш аль-Ислам», удерживавшей контроль над Восточной Гутой в провинции Дамаск.

Нема быстро сблизился с лидером организации, салафитским проповедником Захраном Аллушем, принял его фамилию и возглавил пресс-службу группировки. Однако уже в 2016 году «подающий надежды» боевик был вынужден покинуть «Джейш аль-Ислам» после скандального интервью о мирном договоре между Сирией и Израилем: Аллуш тогда заявил, что этот вопрос должны решать соответствующие политические институты, после чего был обвинен в произраильских взглядах.

Маджди Нема в Стамбульском университете Айдын

К этому времени Аллуш уже осел в Турции, где написал несколько бакалаврских работ по политологии на кафедре Стамбульского университета Айдын. В конце 2019 года боевик решает перебраться во Францию, чтобы продолжить свое образование. Собственно, там он и был арестован в январе 2020 года: на тот момент бывший представитель «Джейш аль-Ислам» проходил учебу в марсельском университете по студенческой программе Евросоюза «Эразмус» и даже получал стипендию.

В чем обвиняют Аллуша

На момент поимки полиция и спецслужбы разыскивали Аллуша уже шесть лет. Его поисками занимались также правозащитные организации «Международная федерация за права человека» (FIDH) и «Сирийский центр СМИ и свободы слова» (SCM).

«По данным FIDH и SCM, группировка использовала жесткие методы контроля территории. «Джейш аль-Ислам» практиковала похищения людей, вербовку детей-солдат, убийства пленных. Несколько человек свидетельствуют о часто применяемых пытках в зловещих центрах пенитенциарных учреждений, одно из которых называется «темницей покаяния», — пишет Le Parisien.

Кроме того, Нема подозревается в причастности к похищению «Четверки Думы» в декабре 2013 года. Это название получила группа сирийских активистов, в которую вошли Разан Зейтуне, Ваиль Хамад, Самир аль-Халил и Назим Хаммади.

«Разан Зейтуне создала «Центр документации нарушений в Сирии» (VDC). Она собрала базу данных, в которой документировала зверства, совершенные воюющими сторонами. 9 декабря 2013 года правозащитница опубликовала последнее видео на английском языке. В нем она описала последствия осады Гуты. На следующий день активистка была похищена вместе с мужем, двумя ее друзьями и сотрудниками. Больше о них ничего не известно», — пишут французские СМИ.

Другим обвинением стала вербовка несовершеннолетних в ряды боевиков. Один из свидетелей дал показания, в которых сообщил, что Ислам Аллуш привлек в группировку детей в возрасте 12 и 13 лет.

«Жестокие пытки» и синяки под глазами

В июне 2019 года организации FIDH и SCM подали заявление в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности, геноцида и военных преступлений (OCLCH) Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) во Франции.

«Судьба госпожи Зейтуне демонстрирует чрезвычайно высокую цену, заплаченную активистами сирийского гражданского общества с начала конфликта, ставшего мишенью вооруженных групп, придерживающихся определенной идеологии, которым угрожала их активность», — подчеркивают правозащитники.

После этого началась проверка, по итогам которой Маджди Нема был задержан по обвинению в военных преступлениях, пытках и похищении людей. Теперь его семья заявляет, что во Франции мужчина и сам подвергся «жестокому обращению».

«Маджди был арестован людьми в штатском, которые обращались с ним очень жестоко, пытали его самыми ужасными способами и чуть не убили. У него синяки под глазами», — утверждают родственники боевика.

Кроме того, близкие Нема обвиняют французских силовиков в психологических пытках. Интересно, что семья не уточняет о какого рода воздействии на боевика идет речь.

Сам арестованный категорически отрицает свою вину. Вместе с тем послужной список Аллуша вряд ли позволяет говорить о его непричастности как к деятельности «Джейш аль-Ислам», так и к пыткам и похищениям. Попытки родственников главного пропагандиста сирийских боевиков убедить общественность в «трагической судьбе» Аллуша во французских застенках выглядят довольно цинично на фоне преступлений, которые годами совершала его группировка. 

Не меньше вопросов вызывает и тот факт, что на протяжении долгого времени Аллуш оставался «незаметным» в Европе. Впрочем, подобное — вполне стандартная практика для западных стран, готовых поддержать фактически любые сирийские антиправительственные силы, но отказывающихся от любого «покровительства», как только эти силы становятся неудобными.

 

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