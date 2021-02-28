Стало известно, почему российские ПВО не отразили удар США по территории Сирии

Москва, 28 февраля. Пентагон нанес удар по зданиям на территории Сирии, которые были заняты проиранскими шиитскими ополченцами. Тем самым США показали, что готовы атаковать суверенные государства.

Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко, отметив, что Вашингтон провел «показательную акцию устрашения».

В оборонном ведомстве США заявили, что удар по территории Сирии стал ответом на нападения на американские коалиционные войска в Ираке. Обстрел произведен на основании разведывательной информации иракской стороны. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ее точность не вызывает сомнений.

Как отметили обозреватели Washington Post, в результате ударов американцев по территории Сирии погибли несколько человек. Коротченко отметил, что России следует сделать выводы из случившегося. Вашингтон продемонстрировал, что готов атаковать территории суверенных государств.

Удары высокоточным оружием в рамках концепции США мгновенного глобального удара — угроза более реальная, чем ядерная война. Однако защититься от действий американцев поможет надежная система воздушно-космической обороны.

Как отметил Коротченко в эфире передачи «60 минут», российские комплексы ПВО в Сирии не уничтожили американские снаряды, так как зона ответственности России ограничена базой ВКС Хмеймим и портом Тартус.

«Российская группировка сил и средств ПВО в САР прикрывает две наши базы, Хмеймим и Тартус, в зоне ответственности которых любые атакующие объекты уничтожаются незамедлительно со стопроцентной вероятностью. Наш ответ на нынешние акции президента США Джо Байдена — новые возможности ВС РФ, в том числе в области воздушно-космической обороны», — отметил Коротченко.

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по территории Сирии за несколько минут. Как добавил глава МИД РФ, американские военные находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно, что является нарушением всех норм международного права, в том числе резолюции СБ ООН по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве.

Авиаудар в Дейр эз-Зоре был осуществлен по личному приказу президента США Джозефа Байдена. Федеральное агентство новостей отметило, что это было первое действие Байдена в Сирии после инаугурации.